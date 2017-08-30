Синицын: коллектив у сборной России по футболу задорный и дружный

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу в нынешнем созыве получила задорный и сплоченный коллектив. Такое мнение журналистам высказал вратарь команды Андрей Синицын.

На учебно-тренировочный сбор, который начался в понедельник, главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

"Настроение приподнятое, коллектив подобрался хороший и молодой, можно сказать, задорный, все с желанием работают, стараются выполнять установку тренера. Все хотят себя проявить, видно огромное желание показать себя с наилучшей стороны, - поделился впечатлениями Синицын. - Все довольно приветливые, общительные, поэтому никаких недопониманий и кружков по интересам. Все дружные и сплоченные".

"Особый настрой попасть сюда [на сбор], а здесь уже не может быть места недонастрою, надо всегда показывать максимум", - также отметил голкипер.

Вратарь "Краснодара" рассказал, как на его настроение повлиял вылет команды из Лиги Европы: "Немного было подавленное состояние, потому что была задача и желание пройти в групповой этап. Игра с "Динамо" (2:0) показала, что не все так плохо, есть куда расти и какие ставить задачи на сезон".

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо".