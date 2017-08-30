Караваев: Гранат, Тарасов и Синицын являются лидерами сборной России нынешнего созыва

НОВОГОРСК /Московская область/, 30 августа. /ТАСС/. Вратарь Андрей Синицын, защитник Владимир Гранат и полузащитник Дмитрий Тарасов являются лидерами сборной России по футболу нынешнего созыва. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Вячеслав Караваев.

На учебно-тренировочный сбор, который начался в понедельник, главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.

"Лидерами, скорее, являются Гранат, Тарасов, Синицын, это чувствуется. Они игроки с опытом, регулярно играют за клубы, вызывались в сборную", - считает Караваев. "Все отлично, готовимся, настроение хорошее, рабочее, все, вроде бы, в хорошем состоянии", - также поделился игрок.

По словам Караваева, он спокойно отнесся к первому вызову в сборную: "Спокойно работал в клубе, доказывал, а потом пришел вызов - и к этому отнесся спокойно. Сейчас надо доказывать, чтобы попасть на следующий сбор. Ничего сильно не удивило. В "Спарте" и в сборной примерно одно и то же".

Крайний защитник заявил, что не придает значения, по какой схеме будет играть команда - с двумя или тремя центральными защитниками: "Конечно, лучше больше атаковать (при схеме с тремя защитниками), но в принципе без разницы - примерно одна установка. Конкуренция с Марио Фернандесом? Общаемся, это нормальная здоровая конкуренция, везде так в футболе. Если надо конкурировать, значит, буду конкурировать, кто сильнее, тот и будет играть".

3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо".