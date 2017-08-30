КДК РФС оштрафовал Гончаренко и Скрипченко по итогам 8-го тура РФПЛ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал главных тренеров ЦСКА и "Анжи" Виктора Гончаренко и Вадима Скрипченко на 20 и 10 тысяч рублей соответственно по итогам матчей восьмого тура чемпионата страны. Об этом журналистам сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

В восьмом туре чемпионата России "Анжи" 25 августа на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 1:0, а ЦСКА в Москве проиграл грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1.

"По матчу "Анжи" - "Уфа" оштрафовали Скрипченко на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Также в игре ЦСКА - "Ахмат" тренер армейцев Гончаренко второй раз выходил за пределы технической зоны - штраф 20 тысяч", - сказал Григорьянц.

"Арсенал" - "Амкар" (0:1): болельщики "Арсенала" выкрикивали оскорбительные выражения, это второе нарушение, за что клуб оштрафован на 20 тысяч. В игре "Зенит" - "Ростов" (0:0) болельщики "Зенита" использовали несогласованный баннер в адрес одного из фаната, за это клуб оштрафован на 25 тысяч, а также использовали пиротехнику - штраф 30 тысяч", - рассказал глава комитета.

Также, по его словам, одно дело было перенесено на следующее заседание. "Локомотив" - "Урал" (2:1): перенесли дело на следующее заседание с возможностью уточнить у лиги, выходил ли тренер "Локомотива" [Юрий Семин] за пределы технической зоны", - отметил Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось в среду в Москве.