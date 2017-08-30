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Представительница Монголии Сумъяу стала чемпионкой мира по дзюдо в весе до 57 кг

Спорт
30 августа, 18:50 UTC+3 ТАСС

В финальной схватке она одолела японку Тсукасу Йосиду

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ТАСС, 30 августа. Представительницы Монголии Доржсурэнгийн Сумъяу завоевала золото чемпионата мира по дзюдо в весовой категории до 57 кг. Турнир проходит в Будапеште.

В финальной схватке она одолела японку Тсукасу Йосиду.

Обладателями бронзовых медалей стали британка Некода Смит-Дэвис и француженка Элен Ресево.

Россиянка Ксения Заблюдина одолела в стартовой схватке турнира спортсменку из Киргизии Ксению Бельдягину, но во второй схватке уступила Смит-Дэвис.

На текущем чемпионате мира российские спортсмены завоевали две медали. Наталья Кузютина выиграла бронзу (до 52 кг), Михаил Пуляев завоевал серебро (до 66 кг).

Соревнования завершатся 3 сентября.

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