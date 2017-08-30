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Улицы вокруг стадиона "Динамо" могут назвать в честь тренера Бескова и артиста Никулина

Спорт
30 августа, 19:06 UTC+3 ТАСС

Весной стартовал конкурс на названия трех улиц, которые будут проходить около жилых домов проекта "ВТБ Арена парк" недалеко от стадиона

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Вид на строительство спортивного комплекса "ВТБ Арена -Центральный стадион "Динамо"

Вид на строительство спортивного комплекса "ВТБ Арена -Центральный стадион "Динамо"

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 августа. Улицы рядом со стадионом "Динамо" могут получить имена тренера Константина Бескова и артиста Юрия Никулина. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта "ВТБ Арена парк".

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Весной стартовал конкурс на названия трех улиц, которые будут проходить около жилых домов проекта "ВТБ Арена парк" недалеко от стадиона, сейчас отобрано 12 предполагаемых названий из более чем 300 предложений.

Кроме Бескова и Никулина предлагается увековечить имена советских футболистов и тренеров Михаила Якушина, Гавриила Качалина, Василия Трофимова и Игоря Численко. Кроме того, улицы могут получить названия в честь радиокомментатора Вадима Синявского, вратаря Алексея Хомича, организатора первой команды "Динамо" Федора Чулкова, а также архитекторов Лазаря Чериковера, Аркадия Лангмана и Адама Менеласа.

Финальный этап продлится до 7 сентября. Голосование за варианты названий открыто на официальной странице конкурса в "Вконтакте". Окончательные итоги планируется официально подвести 9 сентября.

Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина в Москве откроется после реконстнрукции в марте 2018 года товарищеским футбольным матчем между "Динамо" и ЦСКА.

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