Шарапова сказала, что ей нужно еще немного времени для обретения былой формы

ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что ей необходимо провести больше матчей для обретения прежних инстинктов на корте. Слова спортсменки приводит пресс-служба Открытого чемпионата США.

В четверг Шарапова обыграла венгерку Тимею Бабош во втором круге US Open. Открытый чемпионат США - первый для нее турнир серии Большого шлема после дисквалификации за допинг. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков.

"Мне нужно еще немного времени, еще немного матчей. Я определенно игрок, который предпочитает играть на инстинктах. Мне нравятся моменты, когда решения на корте принимаются сами по себе. Конечно, каждый теннисист выходит на матч с определенным планом, который пытается реализовать, но бывают моменты, когда ты просто должен действовать инстинктивно", - сказала Шарапова.

В следующем раунде россиянка сыграет с 18-летней американкой Софией Кенин, занимающей 139-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. US Open завершится 10 сентября.