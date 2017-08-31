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Шарапова сказала, что ей нужно еще немного времени для обретения былой формы

Спорт
31 августа, 5:16 UTC+3 ТАСС

До участия в US Open российская теннисистка не выступала на турнирах Большого шлема на протяжении 19 месяцев

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA/DANIEL MURPHY

ТАСС, 31 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова сказала, что ей необходимо провести больше матчей для обретения прежних инстинктов на корте. Слова спортсменки приводит пресс-служба Открытого чемпионата США.

В четверг Шарапова обыграла венгерку Тимею Бабош во втором круге US Open. Открытый чемпионат США - первый для нее турнир серии Большого шлема после дисквалификации за допинг. Ранее она из-за травмы пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков.

"Мне нужно еще немного времени, еще немного матчей. Я определенно игрок, который предпочитает играть на инстинктах. Мне нравятся моменты, когда решения на корте принимаются сами по себе. Конечно, каждый теннисист выходит на матч с определенным планом, который пытается реализовать, но бывают моменты, когда ты просто должен действовать инстинктивно", - сказала Шарапова.

В следующем раунде россиянка сыграет с 18-летней американкой Софией Кенин, занимающей 139-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. US Open завершится 10 сентября.

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