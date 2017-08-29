Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний год

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ТАСС, 29 августа. Состояние российской теннисистки Марии Шараповой сократилось на $100 млн. Данные приводятся в рейтинге 25 богатейших женщин России по версии Forbes.
Шарапова заняла в рейтинге 17-е место, ее состояние оценивается в $160 млн. В рейтинг вошла также бывшая жена владельца футбольного клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева - Елена Рыболовлева, которая занимает второе место с состоянием $600 млн. Десятую строчку заняла бывшая жена владельца лондонского клуба "Челси" Романа Абрамовича - Ирина Абрамович (300 млн). Первое место заняла президент компании Inteco Management Елена Батурина (1 млрд).
В понедельник россиянка победила румынку Симону Халеп в первом круге Открытого чемпионата США 2017 года.
Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Из-за травмы она пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила специальное приглашение от организаторов турнира.