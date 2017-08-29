Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Елена Батурина остается бессменным лидером рейтинга богатейших женщин России, несмотря на то, что за последний год ее состояние уменьшилось на $100 млн - до $1 млрд. Рейтинг опубликован во вторник на сайте Forbes.

В 2016 году Батурина купила за $10 млн офисные здания в Нью-Йорке.Тогда же ее компания приобрела участок на побережье Средиземного моря на Кипре, где планирует построить элитный жилой комплекс: заявленный объем инвестиций - $40 млн. Батурина в этом году стала единственной россиянкой в списке богатейших женщин мира, расположившись на 1940-м месте.

На втором месте среди россиянок экс-супруга миллиардера Дмитрия Рыболовлева, Елена, с состоянием $600 млн, которые, по данным Forbes, она получила после развода. Третью строчку рейтинга занимает председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева. Ее состояние также оценивается в $600 млн. Объем совокупного состояния 25 участниц рейтинга равен $7,3 млрд, что на 25% выше прошлогоднего результата.

В этом году в рейтинг впервые попали супруги входящих в список Forbes главы "Лукойла" Вагита Алекперова и председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, финансист бизнесмена Романа Абрамовича, дочь члена совета директоров "Новатэка" Геннадия Тимченко, а также супруга президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, которая возглавила список самых состоятельных жен госслужащих и депутатов России.