Жена главы Татарстана возглавила рейтинг Forbes самых богатых жен госслужащих РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Гульсина Минниханова, жена президента республики Татарстан Рустама Минниханова, возглавила рейтинг самых состоятельных супруг госслужащих и депутатов России. Рейтинг опубликован в понедельник на сайте Forbes.

Рейтинг базируется на данных деклараций представителей всех уровней российской власти по результатам 2016 года, в частности, представителей регионов, муниципалитетов и госкомпаний.

Так, по данным Forbеs, доход Гульсины Миннихановой в 2016 году составил 2,35 млрд рублей, в то время как доход ее супруга за этот период - 7,5 млн рублей. Гульсина Минниханова является совладельцем компании "Лучано", специализирующейся на отельном бизнесе, спа- и фитнес-услугах.

На втором месте издание расположило Раису Бредний, жену депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Ее доход в 2016 году составил 1,92 млрд рублей при доходе супруга в 903 млн рублей за тот же период. Она является управляющим директором компании "Титан", которая занимается производством продуктов.

Третье место рейтинга издания занимает Ольга Богомаз, супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза. Ее доход - 864 млн рублей в 2016 году, ее супруга - 3,6 млн рублей. Ольга Богомаз - совладелица фермерского хозяйства по производству картофеля.

В рейтинг также вошли супруги гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, депутата Госдумы Александра Некрасова, депутата Воронежской областной думы Григория Чуйко, депутата Брянского городского совета народных депутатов Алексея Исаева, депутата Думы Ставропольского края Анатолия Жданова, члена Совфеда Юрия Воробьева и депутата Госдумы Сергея Петрова.