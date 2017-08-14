Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes

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Шарапова не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии ForbesСпорт 14 августа, 18:12
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ТАСС, 14 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова впервые с 2005 года не вошла в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Список за 2017 год опубликован на официальном сайте издания.
Первое место в рейтинге сохранила американская теннисистка Серена Уильямс, заработавшая $27 млн за текущий год. В апреле 2017 года Уильямс приостановила карьеру в связи с беременностью. Второе место в рейтинге занимает немецкая теннисистка Ангелик Кербер ($12,6 млн).
В 2016 году Шарапова впервые с 2005 года уступила первое место в рейтинге Forbes Серене Уильямс. С 2005 по 2015 годы россиянка неизменно возглавляла рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и возобновила выступления весной этого года. Ранее Forbes опубликовал рейтинг российских знаменитостей, согласно которому доходы Шараповой за год снизились более чем в семь раз - с $21,9 млн до $3 млн.
В пятерку самых высокооплачиваемых спортсменок также вошли американская автогонщица Даника Патрик ($12,2 млн), боец смешанного стиля американка Ронда Роузи ($11 млн) и еще одна американская теннисистка Винус Уильямс ($10,5 млн). Оставшиеся пять мест в рейтинге также занимают теннисистки: испанка Гарбинье Мугуруса ($7,7 млн), датчанка Каролин Возняцки ($7,5 млн), полька Агнешка Радваньская ($7,3 млн), канадка Эжени Бушар ($7,1 млн) и румынка Симона Халеп ($6,2).