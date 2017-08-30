Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Плишкова удивилась готовности Шараповой в матче первого круга US Open

Спорт
30 августа, 15:39 UTC+3 ТАСС

Первая "ракетка" мира заявила, что российская теннисистка показала отличный уровень игры в матче против румынки Симоны Халеп

Поделиться
Материал из 1 страницы
Каролина Плишкова

Каролина Плишкова

© EPA/WILL OLIVER

ТАСС, 30 августа. Первая "ракетка" мира чешка Каролина Плишкова удивилась готовности россиянки Марии Шараповой в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) по теннису с румынкой Симоной Халеп. Слова Плишковой приводит пресс-служба турнира.

Смотрите также
Мария Шарапова

"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open

Встреча между Шараповой, получившей от организаторов специальное приглашение (wild card), и Халеп, "посеянной" на Открытом чемпионате США под вторым номером, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу россиянки. Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения. Из-за травмы она пропустила Уимблдонский турнир, на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила специальное приглашение от организаторов турнира.

"Да, я смотрела их [Шараповой и Халеп] игру. Они выглядели очень хорошо, в том числе и Симона, ей просто не повезло с жеребьевкой. Думаю, это был лучший матч, что я видела за последние недели на харде. Меня удивила готовность Шараповой, я думала, что в третьем сете ей придется тяжело, но она заиграла еще лучше, Симона делала все правильно, но Мария играла очень хорошо", - сообщила Халеп.

Плишкова в первом круге турнира победила польку Магду Линетте (6:2, 6:1) и в следующем раунде встретится с победительницей пары между парагвайкой Вероникой Сепеде Ройг и американкой Николь Гиббс. Шарапова во втором круге сыграет с венгеркой Тимеей Бабош.

Открытый чемпионат США завершится 10 сентября. Он проходит в 137-й раз и является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема. В прошлом году турнир выиграла немка Ангелик Кербер.

Смотрите также

Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний год

Эксперт: Шарапова должна пробиться в 1/4 финала US Open

Тарпищев: победа Шараповой на старте US Open не удивила

Шарапова победила вторую "ракетку" мира Халеп на старте US Open

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
US Open
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабраилову вызывали скорую в отдел полиции
2
СБУ сообщила, что журналистку Первого канала депортируют в Россию
3
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
4
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
5
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании "Московия"
6
Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом на полгода
7
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взятки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама