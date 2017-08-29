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Тарпищев: победа Шараповой на старте US Open не удивила

Спорт
29 августа, 9:50 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Мария Шарапова на первом после отстранения турнире Большого шлема обыграла вторую "ракетку" мира Симону Халеп из Румынии

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата США над румынкой Симоной Халеп не стала сюрпризом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Во вторник 30-летняя россиянка, получившая от организаторов специальное приглашение (wild card), победила соперницу, "посеянную" под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

"Победа Шараповой над Халеп не стала сюрпризом, - отметил Тарпищев. - Да, Шарапова не "сеяная", но ей было психологически легче. На нее не было такого давления, как на соперницу, которую рейтинг обязывал побеждать".

"Теперь у Маши хорошая сетка, которая позволит пройти далеко, - добавил он. - Как далеко она пройдет в двухнедельном турнире - это уже вопрос. Все же у нее давно не было практики, а на турнирах Большого шлема на первый план выходят психология и физическая готовность теннисистов".

Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии.

Шарапова весной возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Открытый чемпионат США стал для нее первым турниром серии Большого шлема после отстранения.

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