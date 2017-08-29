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Шарапова: матч с Халеп показал, ради чего стоило возвращаться на турниры Большого шлема

Спорт
29 августа, 6:31 UTC+3 ТАСС

Россиянка обыграла вторую "ракетку" мира из Румынии на старте US Open

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Мария Шарапова

Мария Шарапова

© EPA-EFE/DANIEL MURPHY

ТАСС, 29 августа. Россиянка Мария Шарапова после победы над румынкой Симоной Халеп в первом круге Открытого чемпионата США сказала, что именно ради таких матчей стоило ждать возвращения в теннис после полуторагодичной дисквалификации. Об этом спортсменка рассказала в интервью на корте.

Во вторник Шарапова обыграла румынку, "посеянную" на турнире под вторым номером, со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Для нее этот матч стал первым на турнирах Большого шлема за 19 месяцев. Весной теннисистка возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Из-за травмы она пропустила Уимблдонский турнир, а на Открытый чемпионат Франции россиянка не смогла отобраться из-за нехватки рейтинговых очков и не получила специальное приглашение от организаторов турнира.

"Иногда мы задаемся вопросом, ради чего мы в трудных ситуациях не опускаем руки и продолжаем усердно работать. И такие матчи отвечают на этот вопрос", - сказала россиянка.

Шарапова выступала в платье от фирмы Nike, инкрустированном кристаллами Swarovski. "За этими кристаллами Swarovski и маленьким черным платьем девушка, имеющая много мужества, которое никуда от нее не денется", - добавила Шарапова.

Во втором круге россиянка сыграет с Тимеей Бабош из Венгрии. Шарапова является победительницей Открытого чемпионата США 2006 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Австралии (2008), Открытый чемпионат Франции (2012, 2014) и Уимблдонский турнир (2004).

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Шарапова, Мария Юрьевна
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