Карен Хачанов потерпел поражение в первом круге US Open

ТАСС, 29 августа. Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

21-летний россиянин, "посеянный" на турнире под 25-м номером, в матче первого круга уступил представителю Тайваня Лу Яньсюню со счетом 6:4, 2:6, 3:6, 3:6.

Во втором круге Лу Яньсюнь сыграет с Раду Алботом из Молдавии.

Соревнования завершатся 10 сентября. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.