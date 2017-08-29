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Карен Хачанов потерпел поражение в первом круге US Open

Спорт
29 августа, 1:04 UTC+3 ТАСС

Россиянин проиграл представителю Тайваня Лу Яньсюню в четырех сетах

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ТАСС, 29 августа. Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

21-летний россиянин, "посеянный" на турнире под 25-м номером, в матче первого круга уступил представителю Тайваня Лу Яньсюню со счетом 6:4, 2:6, 3:6, 3:6.

Во втором круге Лу Яньсюнь сыграет с Раду Алботом из Молдавии.

Соревнования завершатся 10 сентября. US Open проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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