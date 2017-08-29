Теннисист Медведев не сумел выйти во второй круг US Open

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ТАСС, 29 августа. Российский теннисист Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.
Россиянин в матче первого круга уступил представителю Канады Денису Шаповалову, пробившемуся на турнир через квалификацию, со счетом 5:7, 1:6, 2:6.
Во втором круге Шаповалову будет противостоять француз Жо-Вильфрид Цонга, "посеянный" на турнире под восьмым номером.
Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.