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Теннисистка Вихлянцева проиграла Викери в первом круге US Open

Спорт
28 августа, 20:07 UTC+3 ТАСС

В матче первого круга россиянка проиграла представительнице США со счетом 6:4, 4:6, 1:6

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Наталья Вихлянцева

Наталья Вихлянцева

© EPA/TANNEN MAURY

ТАСС, 28 августа. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не смогла выйти во второй круг Открытого чемпионата США (общий призовой фонд - $50,4 млн), который проходит в Нью-Йорке.

В матче первого круга россиянка проиграла представительнице США Саше Викери со счетом 6:4, 4:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Во втором круге американка встретится с победительницей матча между соотечественницами Лорэн Дэвис и Софией Кенин.

Соревнования завершатся 10 сентября. Открытый чемпионат США проходит в 137-й раз, он является четвертым и последним в сезоне турниром серии Большого шлема.

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