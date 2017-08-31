СМИ: менее 23% билетов продано на Олимпийские игры в Пхенчхане

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ТАСС, 31 августа. На соревнования зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчхане, на данный момент продано 22,7 процента билетов. Об этом сообщает портал inside the games.
Эта цифра является самой низкой в истории зимних Олимпиад на данной стадии подготовки (за 162 дня до старта Игр). В Южной Корее реализовано 4,85%, при этом прогнозируется, что на долю принимающей страны будет приходиться 70% от общей суммы. Остальные билеты были выкуплены Авторизованными реселлерами билетов (ATR).
Отмечается, что координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во время инспекционного визита в Пхенчхан выразила обеспокоенность ходом реализации билетов.
Всего для покупки доступно 1,18 млн билетов. В МОК рассчитывают, что до начала соревнований удастся реализовать около 90% от этого числа.
Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.