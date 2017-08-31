Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: менее 23% билетов продано на Олимпийские игры в Пхенчхане

Спорт
31 августа, 9:35 UTC+3 ТАСС

Координационная комиссия Международного олимпийского комитета во время инспекционного визита в Пхенчхан выразила обеспокоенность ходом реализации билетов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Талисманы Олимпиады-2018 тигренок Сухоран и медвежонок Пандаби

Талисманы Олимпиады-2018 тигренок Сухоран и медвежонок Пандаби

© EPA/YONHAP

ТАСС, 31 августа. На соревнования зимних Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчхане, на данный момент продано 22,7 процента билетов. Об этом сообщает портал inside the games.

Эта цифра является самой низкой в истории зимних Олимпиад на данной стадии подготовки (за 162 дня до старта Игр). В Южной Корее реализовано 4,85%, при этом прогнозируется, что на долю принимающей страны будет приходиться 70% от общей суммы. Остальные билеты были выкуплены Авторизованными реселлерами билетов (ATR).

Отмечается, что координационная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во время инспекционного визита в Пхенчхан выразила обеспокоенность ходом реализации билетов.

Всего для покупки доступно 1,18 млн билетов. В МОК рассчитывают, что до начала соревнований удастся реализовать около 90% от этого числа.

Зимняя Олимпиада 2018 года пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Мария Шарапова вышла в третий круг US Open
5
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
6
В США правозащитники выступили в поддержку выдворенной с Украины российской журналистки
7
Бразилия без Руссефф: что изменилось за год после импичмента
Темы дня
Новости партнеров
Реклама