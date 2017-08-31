Футболисты сборной России начали тренировку в полном составе перед игрой с "Динамо"

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НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Футболисты сборной России Павел Могилевец и защитник Владимир Гранат, пропустившие тренировки команды в среду, начали занятие в четвертый день учебно-тренировочного сбора перед контрольным матчем с "Динамо" в общей группе. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
Тренировочный сбор национальной команды начался в понедельник. Четвертое занятие проходит на поле учебно-тренировочной базы футбольного клуба "Динамо". Все игроки начали занятие в общей группе, но через некоторое время от состава отделился и начал заниматься но индивидуальной программе нападающий Владимир Ильин. Также тренировку посетил первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян.
В первый день сбора в тренировке не участвовал вратарь Андрей Лунев, летавший в Италию на медосмотр. Во вторник голкипер присоединился к команде, но из-за перегрузочных явлений в области коленного сустава занятие пропустил полузащитник Павел Могилевец, а защитник Владимир Гранат не завершил тренировку. В третий день сбора Могилевец и Гранат начали занятие в общей группе, но через некоторое время покинули команду и ушли в тренажерный зал.
На этот учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Станислав Черчесов вызвал экспериментальный состав, в который вошли футболисты, ранее не вызывавшиеся или приглашавшиеся нерегулярно.
3 сентября сборная проведет контрольный матч с футбольным клубом "Динамо".