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Смит: сражение компьютерных персонажей на ОИ было бы не кровавее бокса

Спорт
31 августа, 11:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

По мнению президента Федерации компьютерного спорта России, в боксе или тхэквондо не меньше жестокости, чем в сражениях фантастических персонажей в виртуальном мире

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Киберспорт

Киберспорт

© EPA/MARCIN OBARA

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Интеграция киберспорта в Олимпийские игры, скорее всего, начнется с включения в соревновательную программу спортивных и технических симуляторов, хотя сражения компьютерных персонажей в видеоиграх не являются более жестокими, чем бокс или другие единоборства. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В среду президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о готовности организации рассмотреть вопрос включения киберспорта в программу Игр, однако жестокие и кровавые дисциплины, по его словам, не вписываются в концепцию соревнований.

"На мой взгляд, здесь есть некая подмена понятий. Разве в боксе или тхэквондо меньше жестокости, чем в сражениях фантастических персонажей в виртуальном мире, как это происходит в Dota 2 или League of Legends? Даже если не брать шутеры и файтинги (хотя там жестокость тоже более чем условная и с тем же боксом не сравнимая), то в киберспорте есть такие совершенно невинные дисциплины, как боевая арена (Dota 2 и League of Legends) или стратегии в реальном времени (StarCraft)", - сказал Смит.

"Донести это до Международного олимпийского комитета - задача, прежде всего, Международной федерации киберспорта (IeSF), в состав которой мы входим. Если же предположить, что киберспорт будет становиться олимпийским видом спорта поэтапно, отдельными дисциплинами, то, вероятно, первыми будут признаны спортивные и технические симуляторы как наиболее понятные широкой аудитории и руководству МОК", - добавил он.

В этом году Министерство спорта РФ признало практически все дисциплины компьютерного спорта, сейчас Федерация компьютерного спорта России работает над включением в реестр шутеров и файтингов.

Олимпийский совет Азии включил киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов.

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