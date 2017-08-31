Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста Эззатоллахи

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Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста ЭззатоллахиСпорт 31 августа, 11:57
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МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист "Ростова" Саид Эззатоллахи на правах аренды перейдет в пермский "Амкар". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с переговорным процессом.
"Клубы договорились об аренде Эззатоллахи до конца сезона", - сказал источник.
По словам источника, "Ростов" до закрытия летнего трансферного окна может пополнить состав несколькими новичками, одна из кандидатур - защитник санкт-петербургского "Зенита" Иван Новосельцев, ранее выступавший за ростовскую команду.
Эззатоллахи перешел в "Ростов" в 2016 году, часть сезона-2016/17 он провел в аренде в махачкалинском "Анжи". В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник не сыграл за "Ростов" ни в одном матче.
"Ростов" в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров занимает третье место, "Амкар" - 16-е.