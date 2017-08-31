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Источник: "Амкар" арендует у "Ростова" футболиста Эззатоллахи

Спорт
31 августа, 11:57 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

По словам источника, "Ростов" до закрытия летнего трансферного окна может пополнить защитник "Зенита" Иван Новосельцев

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Саид Эззатоллахи (слева)

Саид Эззатоллахи (слева)

© Анатолий Медведь/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Футболист "Ростова" Саид Эззатоллахи на правах аренды перейдет в пермский "Амкар". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с переговорным процессом.

"Клубы договорились об аренде Эззатоллахи до конца сезона", - сказал источник.

По словам источника, "Ростов" до закрытия летнего трансферного окна может пополнить состав несколькими новичками, одна из кандидатур - защитник санкт-петербургского "Зенита" Иван Новосельцев, ранее выступавший за ростовскую команду.

Эззатоллахи перешел в "Ростов" в 2016 году, часть сезона-2016/17 он провел в аренде в махачкалинском "Анжи". В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник не сыграл за "Ростов" ни в одном матче.

"Ростов" в чемпионате России сезона-2017/18 после восьми туров занимает третье место, "Амкар" - 16-е.

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