СМИ: футболист "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Депортиво" в следующем сезоне

ТАСС, 31 августа. Нападающий московского "Спартака" Зе Луиш в следующем сезоне может стать игроком испанского "Депортиво". Об этом сообщает портал Futbolistos.

По информации источника, вариант приобретения игрока красно-белых будет рассматриваться руководителями испанского клуба в том случае, если им не удастся договориться с лондонским "Арсеналом" о переходе нападающего Лукаса Переса.

Зе Луиш перешел в "Спартак" в 2015 году из португальской "Браги". Нападающий является чемпионом России минувшего сезона в составе красно-белых. В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний форвард провел шесть матчей, в которых забил один гол. За сборную Кабо-Верде Зе Луиш провел 17 матчей и отметился двумя голами.