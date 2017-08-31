Ильин: атмосфера в сборной России по футболу хорошая

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Атмосфера в расположении сборной России по футболу на данный момент хорошая. Об этом журналистам сообщил нападающий сборной Владимир Ильин.

Тренировочный сбор начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске. В четверг 25-летний форвард проводил тренировку по индивидуальной программе. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Есть небольшой дискомфорт, сегодня будет обследование, но надеюсь, что все нормально. Мы много работаем над тактикой, ближе знакомимся друг с другом, обстановка в команде хорошая", - сказал Ильин.

Сбор команды завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. "Разницы в соперниках для нас нет, надо следить за собой, и не важно, с кем играть. По составу сейчас ничего не понятно, манишки постоянно у всех разные", - отметил нападающий.

Ильин является воспитанником петербургского футбола, начав профессиональную карьеру в футбольном клубе "Питер". Затем нападающий выступал за санкт-петербургского "Динамо", "Тосно", "Калугу", дзержинский "Химик", краснодарскую "Кубань", а сейчас играет за екатеринбургский "Урал". В текущем сезоне футболист провел за уральский клуб шесть матчей.