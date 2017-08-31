Пловец Вятчанин заявил, что FINA разрешила ему выступать за сборную США

ТАСС, 31 августа. Двукратный бронзовый призер по плаванию Олимпиады-2008 в составе сборной России Аркадий Вятчанин получил разрешение от Международной федерации плавания (FINA) выступать за сборную США. Слова спортсмена приводит портал swimvortex.com.

В 2013 году Вятчанин сообщил, что прекращает выступления за сборную России и намерен представлять на соревнованиях Сербию, гражданство этой страны он получил в мае 2015 года. Однако позже Международная федерация плавания запретила спортсмену представлять Сербию, поскольку были нарушены правила перехода в другую сборную. Из-за этого Вятчанин пропустил Олимпийские игры 2016 года. В начале августа 2017 года спортсмен получил гражданство США.

"Я, наконец, получил разрешение от FINA, чтобы представлять США на международном уровне, - сказал Вятчанин. - Но если бы мне дали шанс представлять Сербию, это много значило бы для развития плавания в регионе, где национальные федерации не являются богатыми и не имеют большого влияния на решения FINA".

На Играх-2008 в Пекине Вятчанин завоевал бронзовые медали в плавании на спине на дистанциях 100 м и 200 м. Также в активе 33-летнего пловца три серебряные и одна бронзовая награды чемпионатов мира.