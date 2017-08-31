Выборы Гануса на пост гендиректора РУСАДА прошли под наблюдением экспертов WADA

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Выборы нового генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прошли под наблюдением независимых экспертов от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом журналистам сообщил Юрий Ганус, чья кандидатура на пост гендиректора агентства была утверждена в четверг.

"Сегодня на заседании присутствовали представители WADA", - ответил Ганус на вопрос, была ли утверждена его кандидатура экспертами WADA.

Как отметили представители РУСАДА, вопрос заработной платы гендиректора является конфиденциальным.

Начальник отдела реализации образовательных программ РУСАДА Маргарита Пахноцкая отметила, что процедура выборов была прозрачной и поэтапной. "Были опубликованы на сайте требования, кандидаты прислали свои резюме и рекомендательные письма, наблюдательный совет согласовал состав комиссии и положение о работе по выборам. Все этапы были проведены согласно утвержденным процедурам. Представители WADA были членами комиссии, под их наблюдением также проходил второй этап выборов", - сказала Пахноцкая.

Независимые эксперты WADA Ева Лукошюте-Станикуниене из Литвы и Питер Николсон из Австралии начали работать в России весной 2016 года, через полгода после того, как в ноябре 2015 года WADA приняло решение о несоответствии РУСАДА кодексу международной антидопинговой организации. Тогда же была достигнута договоренность с этими специалистами, что они будут сотрудничать с РУСАДА в течение двух лет.

РУСАДА в настоящий момент имеет право планирования и забора допинг-проб у российских спортсменов. Вопрос о статусе РУСАДА будет рассмотрен на заседании исполкома WADA 24 сентября в Париже.