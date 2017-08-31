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Ганус: РУСАДА должно возвратить российских спортсменов на международные соревнования

Спорт
31 августа, 15:07 дата обновления: 31 августа, 15:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Новый глава РУСАДА заявил, что нужно выполнить требования, которые выставлены со стороны Всемирного антидопингового агентства

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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

© Артем Кузнецов/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Главной задачей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) является возвращение российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Об этом журналистам сообщил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

О назначении Гануса гендиректором РУСАДА было объявлено в четверг. Наблюдательный совет РУСАДА в понедельник выбрал кандидата на пост гендиректора организации, однако его фамилия не разглашалась до решения учредителей, которыми являются Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России.

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"Главная задача - возвращение российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это будет делаться при выполнении тех требований, которые выставлены со стороны WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС). Нам необходимо поднимать капитал доверия. Я хочу пригласить всех заинтересованных сторон к сотрудничеству с нами - это наша общая работа", - сказал Ганус.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

"Требования WADA обоснованные. Более того, мы должны подойти к этому вопросу тщательно и сосредоточить нашу работу на всех категориях юношей, которые начинают свои шаги в спорте. Все должны понимать, что допинг является ограничением спортивной карьеры, необходимая поддержка со стороны университета будет оказана. Уже есть серьезный прогресс, идет системная работа, которая будет системно развиваться на территории всей страны", - отметил он.

Ганус является преподавателем кафедры инженерного бизнеса и менеджмента МГТУ им. Баумана, а также имеет большой опыт работы на руководящих позициях. Он занимал пост генерального директора "Северо-западной морской компании", работал антикризисным управляющим в ЗАО "Ленстанкомаш". С 2014 года Ганус является членом совета директоров АО "Производственное объединение "СЕВМАШ".

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