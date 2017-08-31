ПКР надеется на рациональное решение МПК в вопросе допуска россиян на Паралимпиаду-2018

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) рассчитывает, что исполком Международного паралимпийского комитета (МПК) примет рациональное решение в вопросе участия россиян в Паралимпийских играх 2018 года. Об этом журналистам заявил президент ПКР Владимир Лукин.

"3-4 сентября будет заседание исполкома, а потом генеральная ассамблея. Думаю, что там о нас тоже зайдет разговор. У нас есть все основания считать, что исполком МПК поступит рационально и правильно для того, чтобы решить вопрос о нашем участии в Паралимпиаде", - сказал Лукин.

"29 августа наш представитель участвовал во встрече с рабочей группой [МПК]. Есть впечатление, что они положительно отреагировали на нашу работу", - отметил президент ПКР.

В мае президент МПК Филип Крейвен сообщил на пресс-конференции, что сборная России не выступит на Паралимпийских играх 2018 года, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению членства в организации.