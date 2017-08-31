Парагвай вместе с Аргентиной и Уругваем подаст заявку на проведение ЧМ-2030 по футболу

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ТАСС, 31 августа. Парагвай, Аргентина и Уругвай подадут совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщил президент Парагвая Орасио Картес.
Ранее о подаче совместной заявки на проведение чемпионата мира объявили президент Уругвая Табаре Васкес и президент Аргентины Маурисисо Макри.
"Я могу подтвердить, что президенты Парагвая, Аргентины и Уругвая достигли соглашения для совместной борьбы за право проведения чемпионата мира по футболу 2030 года", - написал Картес.
Ранее сообщалось, что на право принять чемпионат мира в 2030 году также претендует Китай. Вице-президент Федерации футбола Китая Чжан Цзянь заявил, что проведение чемпионата мира в Поднебесной является мечтой всех поклонников футбола в стране.
В 2030 году будет отмечаться столетие чемпионата мира. Первый в истории турнир прошел в 1930 году в Уругвае. Аргентина принимала мировое первенство в 1978 году, Парагвай ни разу не принимал турнир. Ранее лишь однажды чемпионат мира принимали две страны - в 2002 году турнир проходил в Японии и Южной Корее.
Чемпионат мира 2018 года пройдет в России, 2022-го - в Катаре. Северная Америка является фаворитом на проведение ЧМ-2026. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино ранее отмечал, что соревнования могут пройти сразу в трех странах - США, Канаде и Мексике.