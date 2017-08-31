"Уфа" подписала контракт со швейцарским футболистом Салатичем

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб "Уфа" заключил однолетний контракт с 31-летним швейцарским полузащитником Веролюбом Салатичем. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

"Салатич - опытный, сильный игрок. Надеюсь, он нам поможет. Контракт подписан на один год и предполагает возможность продления. Салатич перешел к нам бесплатно на правах свободного агента", - сказал Газизов.

Ранее Салатич выступал за швейцарские "Грассхоппер" и "Сьон", а также кипрскую "Омонию".