Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКА

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Полузащитник сборной России и футбольного клуба "Уфа" Дмитрий Стоцкий из прессы узнал, что он может перейти в московский ЦСКА в это летнее трансферное окно. Об этом он рассказал журналистам.

"Узнал об этом [возможном переходе в ЦСКА] из СМИ. Я игрок "Уфы", у меня долгосрочный контракт", - сказал Стоцкий.

Тренировочный сбор национальной команды России начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

"Больше всего люблю играть на фланге, но по тренировкам станет видно [где его будет использовать тренерский штаб]. Что касается возможного прогресса, мое дело играть и прибавлять, а оценивать должны тренеры команд, сборной и журналисты с болельщиками", - подчеркнул футболист.

Стоцкий является воспитанником калининградской команды "Юность". Затем полузащитник выступал за "Балтику", белорусскую "Березу" и литовскую "Клайпеду". В текущем сезоне 27-летний футболист провел семь матчей в составе "Уфы".