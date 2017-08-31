Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную России

Спорт
31 августа, 13:35 UTC+3 НОВОГОРСК область/ 31, августа. /ТАСС

Защитник ЦСКА заявил, что будет работать в команде на пределе своих возможностей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Марио Фернандес

Марио Фернандес

© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Защитник Марио Фернандес горд представлять сборную России и долго не раздумывал над предложением сыграть за команду. Об этом футболист рассказал журналистам.

Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.

Смотрите также

Футболист "Уфы" Стоцкий заявил, что из СМИ узнал об интересе к себе со стороны ЦСКА

Ильин: атмосфера в сборной России по футболу хорошая

Футболисты сборной России начали тренировку в полном составе перед игрой с "Динамо"

"Сборная России - великая команда, поэтому, когда мне предоставился такой шанс, два раза не думал и сразу согласился. Сейчас горд представлять сборную России, испытываю отличные ощущения, очень счастлив и рад быть здесь", - сказал Фернандес.

"Постараюсь сделать все, что от меня зависит, хочу сыграть в контрольном матче. Да, это игра с клубом "Динамо", но это не было новостью, иногда такое случается, это нормальная практика. Я буду работать на пределе своих возможностей, потому что не являюсь лучше остальных, стремлюсь показать все. Поэтому выбор состава на матч зависит только от главного тренера", - отметил защитник.

Защитник с 2012 года выступает за московский ЦСКА. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка страны.

В 2016 году он получил российское гражданство и вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля, однако не сыграл на турнире из-за травмы. На данный момент защитник не провел за национальную команду еще ни одного матча.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
3
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
4
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
5
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
6
В России запретят производство и продажу порошкового алкоголя
7
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама