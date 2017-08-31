Футболист Фернандес заявил, что он горд представлять сборную России

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НОВОГОРСК /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Защитник Марио Фернандес горд представлять сборную России и долго не раздумывал над предложением сыграть за команду. Об этом футболист рассказал журналистам.
Тренировочный сбор российской команды начался в понедельник на базе в подмосковном Новогорске и завершится товарищеским матчем со столичным "Динамо" 3 сентября. В состав сборной попали футболисты, ранее не вызывавшиеся в команду или приглашавшиеся нерегулярно.
"Сборная России - великая команда, поэтому, когда мне предоставился такой шанс, два раза не думал и сразу согласился. Сейчас горд представлять сборную России, испытываю отличные ощущения, очень счастлив и рад быть здесь", - сказал Фернандес.
"Постараюсь сделать все, что от меня зависит, хочу сыграть в контрольном матче. Да, это игра с клубом "Динамо", но это не было новостью, иногда такое случается, это нормальная практика. Я буду работать на пределе своих возможностей, потому что не являюсь лучше остальных, стремлюсь показать все. Поэтому выбор состава на матч зависит только от главного тренера", - отметил защитник.
Защитник с 2012 года выступает за московский ЦСКА. В составе армейцев уроженец Бразилии стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка страны.
В 2016 году он получил российское гражданство и вошел в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций, который проходил с 17 июня по 2 июля, однако не сыграл на турнире из-за травмы. На данный момент защитник не провел за национальную команду еще ни одного матча.