"Пари Сен-Жермен" объявил об аренде футболиста "Монако" Мбаппе

ТАСС, 31 августа. Французский нападающий "Монако" Килиан Мбаппе на правах аренды перешел в футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Срок аренды 18-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2018 года. Затем ПСЖ приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет с ним контракт до 30 июня 2022 года. Ранее французская газета L'Equipe сообщала, что ПСЖ арендует Мбаппе с последующим правом выкупа за €180 млн. Сообщалось, что ПСЖ не стал приобретать футболиста сразу, чтобы не нарушить правила финансового fair play.

"Я очень рад и горд, что присоединился к "Пари Сен-Жермен", - сказал Мбаппе после подписания контракта. - Для детей из парижского региона является мечтой возможность носить красно-синюю форму и испытывать уникальную атмосферу "Парк де Пренс" (домашний стадион клуба - прим. ТАСС). Я был привлечен проектом клуба, который является одним из самых масштабных в Европе. Вместе с моими новыми партнерами по команде я намерен продолжать свой прогресс, помогая команде достичь поставленные цели".

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи отметил, что трансфер положительно скажется на французском футболе. "С большим волнением и удовлетворением я приветствую Мбаппе в семье "Пари Сен-Жермен". Для французского футбола было важно сохранить и развивать такой талант в нашей лиге. Он является одним из самых перспективных игроков в мире благодаря своим огромным техническим, физическим и психологическим способностям", - сказал он.

"С момента начала игры на высоком уровне он создает хороший имидж молодого игрока. Он очень уважительный, открытый, амбициозный человек и уже достаточно опытный игрок. Мбаппе продолжит свой рост, который принесет пользу сборной Франции в ближайшие годы", - добавил он.

Новые экономические правила финансового fair play вступили в силу с сезона-2011/12, согласно им, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. В начале августа "Барселона" получила €222 млн, после того как бразильский нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел в "Пари Сен-Жермен". Переход в клуб из Парижа сделал 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

Карьера Мбаппе

Мбаппе дебютировал за "Монако" 2 декабря 2015 года в возрасте 16 лет, выйдя на замену на 88 минуте в игре чемпионата Франции с "Каном". 20 февраля футболист забил первый гол в карьере в ворота "Труа" в матче чемпионата Франции, став самым молодым автором гола в истории "Монако". На момент гола Мбаппе было 17 лет 62 дня, и он превзошел результат Тьерри Анри (17 лет и 254 дня).

В прошедшем сезоне игрок в составе "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач. По итогам сезона-2016/17 Мбаппе был признан лучшим молодым игроком чемпионата Франции. В активе игрока четыре матча в составе сборной Франции.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в двух матчах в разных турнирах и не отметился результативными действиями.