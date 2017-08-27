СМИ: ПСЖ арендует футболиста "Монако" Мбаппе с правом выкупа за €180 млн

ТАСС, 27 августа. Французский футбольный клуб "Пари-Сен- Жермен" достиг договоренности об аренде нападающего "Монако" Килиана Мбаппе с правом выкупа за €180 млн. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По данным издания, 18-летний нападающий согласовал условия личного контракта с ПСЖ и в понедельник пройдет медосмотр в новом клубе. Официально о переходе игрока будет объявлено позднее.

Ранее издание Le Parisien сообщало, что ПСЖ приобретет Мбаппе за €150 млн и отдаст права "Монако" на одного их игроков.

В прошедшем сезоне игрок в составе "Монако" Мбаппе стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач. В нынешнем сезоне игрок принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.