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СМИ: ПСЖ арендует футболиста "Монако" Мбаппе с правом выкупа за €180 млн

Спорт
27 августа, 22:38 UTC+3 ТАСС

Официально о переходе игрока будет объявлено позднее

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Материал из 1 страницы
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 27 августа. Французский футбольный клуб "Пари-Сен- Жермен" достиг договоренности об аренде нападающего "Монако" Килиана Мбаппе с правом выкупа за €180 млн. Об этом сообщает французская газета L'Equipe.

По данным издания, 18-летний нападающий согласовал условия личного контракта с ПСЖ и в понедельник пройдет медосмотр в новом клубе. Официально о переходе игрока будет объявлено позднее.

Ранее издание Le Parisien сообщало, что ПСЖ приобретет Мбаппе за €150 млн и отдаст права "Монако" на одного их игроков.

В прошедшем сезоне игрок в составе "Монако" Мбаппе стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач. В нынешнем сезоне игрок принял участие в двух матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Смотрите также

L'Equipe: футболист "Монако" Мбаппе отстранен от тренировок из-за стычки с одноклубником

СМИ: ПСЖ заплатит за Мбаппе €150 млн и отдаст "Монако" одного футболиста

Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн

СМИ: ПСЖ намерен предложить за переход футболиста "Монако" Мбаппе €135 млн

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