Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.08:
$ 59.13
€ 69.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ПСЖ заплатит за Мбаппе €150 млн и отдаст "Монако" одного футболиста

Спорт
24 августа, 1:40 UTC+3 ТАСС

21 августа Мбаппе был отстранен от тренировок с командой из-за стычки с одноклубником Андреа Раджи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ТАСС, 24 августа. ПСЖ заплатит за трансфер нападающего футбольного клуба "Монако" Килиана Мбаппе €150 млн и отдаст права на одного игрока. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, в "Монако" могут перейти Серж Орье, Хатем Бен-Арфа, Гжегож Крыховяк, Лукас Моура, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер или Гонсалу Гедеш. ПСЖ продаст несколько игроков для того, чтобы не нарушить правила финансового fair-play.

21 августа Мбаппе был отстранен от тренировок с командой из-за стычки с одноклубником Андреа Раджи.

В прошедшем сезоне Мбаппе в составе "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.

Смотрите также

L'Equipe: футболист "Монако" Мбаппе отстранен от тренировок из-за стычки с одноклубником

Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн

СМИ: ПСЖ намерен предложить за переход футболиста "Монако" Мбаппе €135 млн

СМИ: "Арсенал" предлагает "Монако" €100 млн за футболиста Мбаппе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты ЦСКА
12
ЦСКА победил "Янг Бойз" и вышел в групповой этап Лиги чемпионов
5
Благотворительный забег дал старт первому фестивалю спорта и красоты Lifest в Петербурге
Футболисты "Локомотива"
13
"Локомотив" одержал победу над "Спартаком", отыгравшись с 0:2
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
2
Беспилотные автобусы в Таллине нарушают ПДД
3
На Украине возбудили уголовное дело за карту без Крыма и Донбасса
4
Более 150 строений уничтожены пожарами в Волгоградской области
5
Тимакова объяснила участие в работе Фонда кино обязанностями куратора сферы культуры
6
Небензя назвал неправомерным введение США санкций против россиян из-за КНДР
7
Случаи смертей дипломатов РФ с 2016 года. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама