СМИ: ПСЖ заплатит за Мбаппе €150 млн и отдаст "Монако" одного футболиста

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ТАСС, 24 августа. ПСЖ заплатит за трансфер нападающего футбольного клуба "Монако" Килиана Мбаппе €150 млн и отдаст права на одного игрока. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации издания, в "Монако" могут перейти Серж Орье, Хатем Бен-Арфа, Гжегож Крыховяк, Лукас Моура, Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер или Гонсалу Гедеш. ПСЖ продаст несколько игроков для того, чтобы не нарушить правила финансового fair-play.
21 августа Мбаппе был отстранен от тренировок с командой из-за стычки с одноклубником Андреа Раджи.
В прошедшем сезоне Мбаппе в составе "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.