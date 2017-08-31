Тренер: молодежная команда Армении заслужила ничью в матче со сборной России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодежная команда Армении по футболу заслужила ничью в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года со сборной России. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал старший тренер молодежной сборной Армении Артур Восканян.

В четверг молодежная команда Армении в гостях сыграла вничью россиянами со счетом 0:0. После встречи вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал недовольство игрой сборной России.

"Сборная России - очень хорошая команда. Знали, что соперник хорошо владеет мячом и много атакует, поэтому старались играть настолько, насколько позволял нам соперник. Думаю, мы сегодня заслужили ничью", - сказал Восканян.

Также старший тренер команды Армении сообщил, что намерен привлечь в состав футболистов московского "Арарата". "Мы активно следим за новой командой из Москвы. Планируем, что в следующих матчах игроки с армянским гражданством сыграют за молодежную сборную Армении", - отметил тренер.

Следующий матч отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года молодежная сборная Армении сыграет дома 5 сентября против команды Македонии.