Тренер: молодежная команда Армении заслужила ничью в матче со сборной России

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Молодежная команда Армении по футболу заслужила ничью в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года со сборной России. Такое мнение журналистам на пресс-конференции высказал старший тренер молодежной сборной Армении Артур Восканян.
В четверг молодежная команда Армении в гостях сыграла вничью россиянами со счетом 0:0. После встречи вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко высказал недовольство игрой сборной России.
"Сборная России - очень хорошая команда. Знали, что соперник хорошо владеет мячом и много атакует, поэтому старались играть настолько, насколько позволял нам соперник. Думаю, мы сегодня заслужили ничью", - сказал Восканян.
Также старший тренер команды Армении сообщил, что намерен привлечь в состав футболистов московского "Арарата". "Мы активно следим за новой командой из Москвы. Планируем, что в следующих матчах игроки с армянским гражданством сыграют за молодежную сборную Армении", - отметил тренер.
Следующий матч отборочного цикла чемпионата Европы 2019 года молодежная сборная Армении сыграет дома 5 сентября против команды Македонии.