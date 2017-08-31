Хет-трик Роналду помог португальцам обыграть команду Фарерских островов в отборе ЧМ-2018

ТАСС, 31 августа. Сборная Португалии обыграла команду Фарерских островов со счетом 5:1 в домашнем матче группы В отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

В составе победителей три мяча на счету Криштиану Роналду (3, 29 - с пенальти и 64-я минуты), еще по разу отличились Вильям Карвалью (58) и Нелсон Оливейра (84). У гостей гол забил Рогви Балдвинссон (38).

Роналду забил 78 голов за сборную Португалии в 146 матчах, 32-летний форвард вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Европы на уровне сборных. Роналду опередил венгра Шандора Кочиша (75 голов в 68 матчах), лидирует венгр Ференц Пушкаш, который в 89 матчах отличился 84 раза. Кроме того, Роналду по числу голов за национальную команду опередил бразильца Пеле (77 голов в 92 матчах). Также Роналду повторил рекорд югославского футболиста Предрага Миятовича по числу голов в одном отборочном цикле, у обоих стало по 14 мячей.

В других матчах группы В венгры дома обыграли сборную Латвии (3:1), швейцарцы на своем поле победили команду Андорры (3:0).

После семи туров первое место в группе занимает сборная Швейцарии (21 очко), далее располагаются команды Португалии (18), Венгрии (10), Фарерских островов (5), Андорры (4) и Латвии (3).

В следующих матчах сборная Латвии примет швейцарцев, команда Венгрии дома сыграет с португальцами, сборная Фарерских островов на своем поле встретится с командой Андорры. Все встречи пройдут 3 сентября.