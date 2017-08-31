Сборная Японии обыграла команду Австралии и обеспечила себе участие в ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 31 августа. Сборная Японии со счетом 2:0 одержала победу над командой Австралии в домашнем матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и гарантировала себе участие в турнире, который пройдет в России.

В составе сборной Японии забитыми мячами отметились Такума Асано (41-я минута) и Ёсукэ Идэгути (82).

После этой победы японцы укрепили лидерство в отборочной группе В, набрав 20 очков в девяти матчах. В активе сборных Саудовской Аравии и Австралии по 16 очков. Таким образом, перед заключительным туром японцы обеспечили себе первое место в группе, что позволяет им напрямую квалифицироваться на чемпионат мира в России.

Сборная Японии стала четвертой командой, обеспечившей себе участие на чемпионате мира. Ранее сборная Бразилии квалифицировалась на чемпионат, гарантировав себе место не ниже четвертого в таблице отборочного турнира в зоне Южной Америки. Команда Ирана обеспечила себе место не ниже второго в отборочной группе, что позволило им отобраться на турнир. Сборная России получила право участия в чемпионате мира 2018 года как страна - организатор.

В следующем матче 5 сентября японцы на выезде встретятся с командой Саудовской Аравии. Австралийцы в тот же день на своем поле примут сборную Таиланда.

В третьем этапе азиатского отбора к чемпионату мира 12 команд разбиты на две группы. На чемпионате мира гарантированно сыграют четыре азиатские команды (по две из каждой группы), сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой стыковые матчи, победитель которых поборется за путевку на турнир с представителем другой футбольной конфедерации.