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Федерер после победы над Южным на US Open вспомнил их матч в 1998 году

Спорт
1 сентября, 3:47 UTC+3 ТАСС

Тогда россиянин и словак Кароль Бек обыграли швейцарца и бельгийца Оливье Рохуса в первом круге юниорского турнира

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Роджер Федерер

Роджер Федерер

© EPA/RAY STUBBLEBINE

ТАСС, 1 сентября. Швейцарец Роджер Федерер после матча против россиянина Михаила Южного на Открытом чемпионате США по теннису вспомнил из очную встречу, которая прошла в 1998 году также на US Open. Об этом он рассказал в интервью на корте.

В ночь на пятницу 35-летний Южный проиграл Федереру в матче второго круга в пяти сетах. Встреча продолжалась 3 часа 11 минут. Для швейцарца это второй подряд пятисетовый матч на турнире.

"Да, в третьем раунде я буду чувствовать себя более уставшим, чем это обычно бывает, но все в порядке, - сказал 36-летний Федерер. - Я давно знаю Михаила, мы сыграли между собой много матчей. Мы играли друг с другом здесь в 1998 году в юниорском турнире в парном разряде. Это был наш лучший матч".

Федерер в паре с бельгийцем Оливье Рохусом встречался с Южным и словаком Каролем Беком в первом круге юниорского US Open - 1998. Южный и Бек выиграли тот матч со счетом 1:6, 6:4, 6:4.

Федерер и Южный играли между собой 17 раз. Все матчи выиграл швейцарец.

Соперником Федерера по третьему кругу US Open стал испанец Фелисиано Лопес. Турнир завершится 10 сентября.

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