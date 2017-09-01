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Тренер: вопрос участия в плей-офф КХЛ для "Автомобилиста" не стоит

Спорт
1 сентября, 9:39 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, сентября. /ТАСС

Этот вопрос должен решаться само собой, считает Крикунов

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Владимир Крикунов

Владимир Крикунов

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Вопрос попадания в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне для "Автомобилиста" не стоит. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Владимир Крикунов.

В сезоне-2016/17 "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.

"Я думаю, вопрос попадания в восьмерку не стоит, это должно быть само собой, поскольку состав предполагает этот вопрос решить, а там дальше будем уже смотреть", - сказал он.

Согласился с Крикуновым и президент клуба Андрей Козицын. "Мы делаем все, чтобы не подвести наших болельщиков, которые за нас болеют, переживают. Мы сами болеем, переживаем. Поэтому в плей-офф мы должны выйти, а дальше посмотрим, кто там сильнее нас", - отметил Козицын.

"Автомобилист" в трех матчах одержал две победы и занимает седьмое место в Восточной конференции.

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