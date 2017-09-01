Тренер: вопрос участия в плей-офф КХЛ для "Автомобилиста" не стоит

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Вопрос попадания в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнем сезоне для "Автомобилиста" не стоит. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Владимир Крикунов.
В сезоне-2016/17 "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
"Я думаю, вопрос попадания в восьмерку не стоит, это должно быть само собой, поскольку состав предполагает этот вопрос решить, а там дальше будем уже смотреть", - сказал он.
Согласился с Крикуновым и президент клуба Андрей Козицын. "Мы делаем все, чтобы не подвести наших болельщиков, которые за нас болеют, переживают. Мы сами болеем, переживаем. Поэтому в плей-офф мы должны выйти, а дальше посмотрим, кто там сильнее нас", - отметил Козицын.
"Автомобилист" в трех матчах одержал две победы и занимает седьмое место в Восточной конференции.