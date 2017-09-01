Английские клубы потратили рекордные €228 млн в последний день трансферного окна

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ТАСС, 1 сентября. Клубы английской футбольной премьер-лиги установили рекорд по затратам в последний день летнего трансферного окна. Об этом сообщает BBC.
Трансферное окно в Англии закрылось в четверг. За этот день клубы премьер-лиги потратили £210 млн (около €228 млн), что является рекордом по затратам в последний день трансферного окна. Предыдущий рекорд составлял £155 млн (около €168 млн).
Главными трансферами 31 августа в Англии стали переходы полузащитника "Арсенала" Алекса Окслейда-Чемберлена в "Ливерпуль" за €38 млн, полузащитника "Лестера" Дэнни Дринкуотера в "Челси" (€38 млн), защитника Сержа Орье из французского "Пари Сен-Жермен" в "Тоттенхэм" (€25 млн) и защитника Мамаду Сахо из "Ливерпуля" в "Кристал Пэлас" (€28 млн).