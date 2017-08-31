"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с футболистом Окслейдом-Чемберленом

ТАСС, 31 августа. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с полузащитником сборной Англии Алексом Окслейдом-Чемберленом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

О подробностях сделки не сообщается. По данным британских СМИ, "Ливерпуль" заплатил предыдущему клубу игрока лондонскому "Арсеналу" €38 млн.

Окслейд-Чемберлен выступал за "Арсенал" с 2011 года, всего в составе команды он провел 198 матчей, забил 20 мячей и сделал 32 результативные передачи. В "Арсенале" футболист стал трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии.