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"Ливерпуль" объявил о подписании контракта с футболистом Окслейдом-Чемберленом

Спорт
31 августа, 14:20 UTC+3 ТАСС

О подробностях сделки не сообщается

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Алекс Окслейд-Чемберлен

Алекс Окслейд-Чемберлен

© EPA/Nigel Roddis

ТАСС, 31 августа. Английский футбольный клуб "Ливерпуль" подписал долгосрочный контракт с полузащитником сборной Англии Алексом Окслейдом-Чемберленом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

О подробностях сделки не сообщается. По данным британских СМИ, "Ливерпуль" заплатил предыдущему клубу игрока лондонскому "Арсеналу" €38 млн.

Окслейд-Чемберлен выступал за "Арсенал" с 2011 года, всего в составе команды он провел 198 матчей, забил 20 мячей и сделал 32 результативные передачи. В "Арсенале" футболист стал трехкратным обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

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