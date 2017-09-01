Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Геркус считает, что ФК "Локомотив" хорошо провел летнюю трансферную кампанию

Спорт
1 сентября, 11:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Президент "Локомотива" отметил, что были приобретены игроки во все линии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" хорошо усилился в летнее трансферное окно. Об этом журналистам заявил президент клуба Илья Геркус.

"Мы считаем, что мы усилили команду, приобрели игроков во все линии - защиту, полузащиту, нападение и даже во вратарскую. Мы сейчас сбалансированы и на сто процентов готовы к решению тех задач, которые стоят перед главной командой клуба в этом сезоне. Всегда хочется большего, но я считаю, что мы хорошо провели эту трансферную кампанию", - сказал Геркус.

"Было много игроков, которых мы хотели заполучить, но не смогли. В итоге мы очень довольны тем, кого получили, это замечательные ребята, и я уверен, что они принесли качество в нашу команду. Нам остается только ждать, когда они будут готовы, и смотреть, как они будут выходить и добиваться высоких результатов. Сейчас дело уже сделано, мы готовы [решать задачи]", - отметил президент клуба.

По его словам, "Локомотиву" приходится сложно работать на трансферном рынке из-за давления финансового фейр-плей. "Финансовый фейр-плей давил, давит и будет давить на нас. Вы в принципе работаете в другой обстановке, когда знаете, что у вас такие правила, а не другие, как у других клубов", - подчеркнул Геркус.

Летнее трансферное окно в России закрылось с 31 августа на 1 сентября. Во время регистрационного периода "Локомотив" приобрел вратаря Никиту Медведева, защитников Соломона Кверквелию и Мацея Рыбуса, нападающего Аршака Коряна, а также арендовал форвардов Ари и Эдера Лопеса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама