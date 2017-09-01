Геркус считает, что ФК "Локомотив" хорошо провел летнюю трансферную кампанию

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Локомотив" хорошо усилился в летнее трансферное окно. Об этом журналистам заявил президент клуба Илья Геркус.
"Мы считаем, что мы усилили команду, приобрели игроков во все линии - защиту, полузащиту, нападение и даже во вратарскую. Мы сейчас сбалансированы и на сто процентов готовы к решению тех задач, которые стоят перед главной командой клуба в этом сезоне. Всегда хочется большего, но я считаю, что мы хорошо провели эту трансферную кампанию", - сказал Геркус.
"Было много игроков, которых мы хотели заполучить, но не смогли. В итоге мы очень довольны тем, кого получили, это замечательные ребята, и я уверен, что они принесли качество в нашу команду. Нам остается только ждать, когда они будут готовы, и смотреть, как они будут выходить и добиваться высоких результатов. Сейчас дело уже сделано, мы готовы [решать задачи]", - отметил президент клуба.
По его словам, "Локомотиву" приходится сложно работать на трансферном рынке из-за давления финансового фейр-плей. "Финансовый фейр-плей давил, давит и будет давить на нас. Вы в принципе работаете в другой обстановке, когда знаете, что у вас такие правила, а не другие, как у других клубов", - подчеркнул Геркус.
Летнее трансферное окно в России закрылось с 31 августа на 1 сентября. Во время регистрационного периода "Локомотив" приобрел вратаря Никиту Медведева, защитников Соломона Кверквелию и Мацея Рыбуса, нападающего Аршака Коряна, а также арендовал форвардов Ари и Эдера Лопеса.