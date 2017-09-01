Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агрессивное поведение фанатов по отношению к велогонщикам недопустимо, считает Бельков

Спорт
1 сентября, 11:57 UTC+3 ТАСС

Болельщик столкнул российского велогонщика на 12-м этапе "Вуэльты", в результате чего спортсмен перелетел через забор и упал в яму

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Бельков

Максим Бельков

© EPA/DAN PELED

ТАСС, 1 сентября. Болельщики, агрессивно ведущие себя по отношению к велогонщикам на соревнованиях, ведут себя недопустимо, им следует контролировать свое поведение во время гонки. Об этом заявил российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Максим Бельков, чьи слова приводит пресс-служба команды. 

Болельщик столкнул россиянина с велосипеда во время 12-го этапа многодневной гонки "Вуэльта". 

"На 12-м этапе на последнем подъеме за 1-2 км до финиша меня столкнул с велосипеда один из "болельщиков" в красной футболке, - заявил Бельков. - Я перелетел через забор и упал в яму. Это недопустимо по отношению к гонщикам".

"Я здоров и не травмирован, но все могло закончиться хуже. Велоспорт - очень контактный вид спорта, и мы должны сохранить это. Я просто надеюсь, что этот инцидент откроет глаза многим поклонникам. Пожалуйста, никогда не прикасайтесь к гонщикам, не бегите с ними рядом и следите за теми, кто находится вместе с вами", - добавил он.

Победителем этапа стал поляк Томаш Марчинский из команды Lotto Soudal, в генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум из команды "Скай".

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Карякин провел благотворительный шахматный матч с детьми из неполных семей
10
"Победа": футбольное поле, построенное благодаря письму школьника президенту РФ
Мария Шарапова
12
"Как уснуть после этого": Шарапова победила в первом матче US Open
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти Крыма не зафиксировали вещание в регионе украинских телеканалов
2
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
3
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа
7
Путин прибыл в Ярославль, где проведет телемост со школьниками
Темы дня
Новости партнеров
Реклама