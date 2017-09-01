Агрессивное поведение фанатов по отношению к велогонщикам недопустимо, считает Бельков

ТАСС, 1 сентября. Болельщики, агрессивно ведущие себя по отношению к велогонщикам на соревнованиях, ведут себя недопустимо, им следует контролировать свое поведение во время гонки. Об этом заявил российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Максим Бельков, чьи слова приводит пресс-служба команды.

Болельщик столкнул россиянина с велосипеда во время 12-го этапа многодневной гонки "Вуэльта".

"На 12-м этапе на последнем подъеме за 1-2 км до финиша меня столкнул с велосипеда один из "болельщиков" в красной футболке, - заявил Бельков. - Я перелетел через забор и упал в яму. Это недопустимо по отношению к гонщикам".

"Я здоров и не травмирован, но все могло закончиться хуже. Велоспорт - очень контактный вид спорта, и мы должны сохранить это. Я просто надеюсь, что этот инцидент откроет глаза многим поклонникам. Пожалуйста, никогда не прикасайтесь к гонщикам, не бегите с ними рядом и следите за теми, кто находится вместе с вами", - добавил он.

Победителем этапа стал поляк Томаш Марчинский из команды Lotto Soudal, в генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум из команды "Скай".

"Вуэльта", которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, завершится 10 сентября финишем в Мадриде.

Reaction of @belkovmaxim to aggression in today's stage #LV2017. Respect for not having reacted in-race, Max. Crazy world today. @lavuelta pic.twitter.com/X6aYdxgz6D — Team KATUSHA ALPECIN (@katushacycling) 31 августа 2017 г.