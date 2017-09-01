Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде Парижа

ТАСС, 1 сентября. Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар купил пятиэтажный дом в пригороде столицы Франции. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

Жилье 25-летнего бразильца находится в Бугивале, население которого составляет 9 тыс. человек. К дому футболиста прилегает газон площадью 5 тыс. квадратных метров, несколько террас и бассейн. Новый дом Неймара находится в нескольких километрах от базы ПСЖ. Отмечается, что в том же районе проживает его партнер по команде Лейвин Курзава.

Переход в ПСЖ из "Барселоны" за €222 млн сделал Неймара самым дорогим игроком в истории футбола. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.

В текущем сезоне он провел три матча в чемпионате Франции и забил три гола.