Мутко: исполком РФС пройдет после заседания Совета при президенте по спорту в сентябре

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Совет при президенте РФ по физической культуре и спорту в сентябре подведет итоги Кубка конфедераций и обсудит подготовку к чемпионату мира, после него состоится исполком Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"В сентябре готовится Совет по спорту при президенте РФ, будет вопрос об итогах Кубка конфедераций и подготовке чемпионата мира. Скорее всего, совет коснется и развития футбола в целом. А уже после пройдет исполком РФС, потому что руководителем страны могут быть поставлены новые задачи, надо уточнить некоторые моменты в стратегии развития футбола", - сказал Мутко.

Кубок конфедераций прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира примут 11 городов с 14 июня по 15 июля.