Мужской ЧЕ-2019 по волейболу пройдет во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах

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ТАСС, 1 сентября. Чемпионат Европы по волейболу 2019 года среди мужских сборных команд пройдет во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола.
Турнир пройдет с 13 по 29 сентября.
Чемпионат будет проводиться в четырех странах одновременно впервые в истории. Первый совместный чемпионат Европы был проведен в 2005 году, когда соревнования принимали Италия с Сербией и Черногорией.
Женский чемпионат Европы 2019 года пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Чехии. Первый в истории чемпионат Европы по волейболу на снегу пройдет в Австрии с 22 по 25 марта 2018 года.