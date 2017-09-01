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Мужской ЧЕ-2019 по волейболу пройдет во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах

Спорт
1 сентября, 13:32 UTC+3 ТАСС

Чемпионат будет проводиться в четырех странах одновременно впервые в истории

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ТАСС, 1 сентября. Чемпионат Европы по волейболу 2019 года среди мужских сборных команд пройдет во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской конфедерации волейбола.

Турнир пройдет с 13 по 29 сентября.

Чемпионат будет проводиться в четырех странах одновременно впервые в истории. Первый совместный чемпионат Европы был проведен в 2005 году, когда соревнования принимали Италия с Сербией и Черногорией.

Женский чемпионат Европы 2019 года пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Чехии. Первый в истории чемпионат Европы по волейболу на снегу пройдет в Австрии с 22 по 25 марта 2018 года.

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