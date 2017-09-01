Призовой фонд Кубка Кремля по современному пятиборью составит $100 тыс.

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Победители и призеры Кубка Кремля по современному пятиборью 2017 года в сумме получат $100 тыс. Об этом журналистам сообщил глава Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

Турнир пройдет в Москве 3 сентября.

"Общий призовой фонд составит $100 тысяч", - заявил Аминов. Таким образом, призовой фонд не изменился.

Глава ФСПР отметил, что организаторам важно участие в турнире сильнейших пятиборцев мира. "Это уже седьмой турнир, он уникален, он проходит со смешанной эстафетой, которая является крайне перспективной и зрелищной дисциплиной. Кубок Кремля имеет самый большой призовой фонд в истории пятиборья, страны борются за право участия в турнире. Побеждает только сильнейший, мы ставим высокую планку, чтобы приезжали самые сильные спортсмены мира", - заявил он.

В соревнованиях примут участие две российские пары, которые будут соревноваться в смешанной эстафете - олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун выступит вместе с чемпионкой мира 2017 года Гульназ Губайдуллиной, второй дуэт составят юниоры Сергей Баранов и Аделина Ибатуллина.

Как рассказал главный тренер национальной команды Андрей Моисеев, турнир даст необходимый опыт спортсменам. "Турнир будет очень интересный, это очередная возможность получить соревновательный опыт и заработать достаточно серьезные деньги, что тоже немаловажно. Нам важно провести этот старт для того, чтобы понять, насколько мы готовы и куда движемся", - отметил он.