Российский боксер Поветкин сохранил пятое место в рейтинге WBA

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ТАСС, 1 сентября. Россиянин Александр Поветкин сохранил пятую строчку в рейтинге тяжеловесов по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Первую строчку по-прежнему занимает кубинец Луис Ортис, вторую - еще один россиянин Александр Устинов, третью - Фрес Окендо (Пуэрто-Рико). Суперчемпионом мира по данной версии является британец Энтони Джошуа.
В ночь на 2 июля 37-летний Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и континентальный титул WBA. После поединка Поветкин был возвращен в рейтинг Международной боксерской федерации (IBF). 17 июля он вошел в число "чистых" боксеров в программе Всемирного боксерского совета (WBC) и Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
В мае 2016 года был отменен поединок Поветкина против чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера после того, как в допинг-пробе Поветкина был обнаружен мельдоний, а в декабре 2016 года - претендентский бой против канадца Бермейна Стиверна после обнаружения в допинг-пробе россиянина остарина. Впоследствии Поветкин был исключен из рейтингов WBC и IBF, однако в настоящий момент WBO, WBA и IBF позволили россиянину вернуться в свои рейтинги.