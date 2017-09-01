Россиянка Ласицкене претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы в августе

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ТАСС, 1 сентября. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене включена в число претендентов на звание лучшей легкоатлетки Европы по итогам августа. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской ассоциации легкой атлетики.
В августе Ласицкене завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Россиянка показала результат 2,03 метра. 15 августа она одержала победу на мемориале Камилы Сколимовской с результатом 1,95 метра, выиграв 17-й турнир подряд.
Ранее в этом году Ласицкене дважды номинировалась на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе: в июне и в июле. В июне она уступила по результатам голосования греческой прыгунье с шестом Екатерине Стефаниди, а в июле - хорватской метательнице копья Саре Колак.
Также на звание лучше легкоатлетки августа претендуют еще семь золотых медалисток чемпионата мира в Лондоне. Португальская спортсменка Инес Энрикес, победившая в спортивной ходьбе на 50 км, хорватская метательница диска Сандра Перкович, голландская бегунья Дафне Схипперс (золото на 200 м и бронза на 100 м), чешская копьеметательница Барбора Шпотакова, Стефаниди, бельгийская семиборка Нафиссату Тиам и польская метательница молота Анита Володарчик.
Голосование проходит в социальных сетях Европейской ассоциации легкой атлетике. Болельщики могут проголосовать за спортсменов в Facebook или Twitter.