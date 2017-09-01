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Бывший велогонщик Армстронг попросил перенести слушания по его делу на весну 2018 года

Спорт
1 сентября, 19:41 UTC+3 ТАСС

Министерство юстиции США считает, что он своими действиями нанес ущерб государственной почтовой компании US Postal

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Материал из 1 страницы
Лэнс Армстронг

Лэнс Армстронг

© EPA/OLIVIER HOSLET

ТАСС, 1 сентября. Бывший американский велогонщик Лэнс Армстронг попросил суд перенести слушания по его делу о нанесении ущерба США допинг-скандалами со своим участием с 6 ноября 2017 года на весну 2018-го. Об этом сообщает AFP.

В заявлении в суд Вашингтона Армстронг пожаловался на проблему, связанную с расписанием, так как один из его адвокатов Джон Кекер из-за занятости не сможет защищать его интересы 6 ноября. Бывший спортсмен попросил суд назначить новую дату слушания его дела, но не раньше весны 2018 года. Он утверждает, что представлять его интересы суде должен именно Кекер.

Министерство юстиции США считает, что Армстронг своими действиями нанес ущерб государственной почтовой компании US Postal, выступавшей спонсором команды, за которую выступал спортсмен. Армстронгу грозит штраф на сумму порядка $100 миллионов.

В 2012 году Армстронг был уличен в использовании запрещенных препаратов по итогам расследования Американского антидопингового агентства (USADA). После того, как американец признался в употреблении допинга, все его результаты, начиная с 1998 года, были аннулированы (включая победы на "Тур де Франс" в 1999-2005 годах) и он был дисквалифицирован пожизненно. Также спортсмен в октябре 2015 года признался в суде, что в 1993 году дал взятку, чтобы выиграть гонку Million Dollar Race.

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