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Бразильская дзюдоистка Агияр стала двукратной чемпионкой мира в весе до 78 кг

Спорт
1 сентября, 19:58 UTC+3 ТАСС

В весовой категории до 70 кг первенствовала японка Тидзуру Араи, у мужчин в весе до 90 кг чемпионом мира стал серб Неманья Майдов

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Майра Агияр

Майра Агияр

© EPA-EFE/TAMAS KOVACS

ТАСС, 1 сентября. Бразильянка Майра Агияр завоевала золотую медаль на чемпионате мира по дзюдо, проходящем в Будапеште, в весовой категории до 78 кг.

В финале бразильянка одержала победу над японкой Мами Умэки, которая является чемпионкой мира 2015 года в данном весе. Бронзовые медали завоевали британка Натали Пауэлл и кубинка Калима Антомарчин.

Агияр во второй раз стала чемпионкой мира. Впервые она стала победительницей мирового первенства в 2014 году в Челябинске. Также в активе спортсменки две бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и две бронзы чемпионатов мира. Пять раз она выигрывала панамериканский чемпионат по дзюдо.

В весовой категории до 70 кг первенствовала японка Тидзуру Араи, победившая в финале пуэрториканку Марию Перес. Бронзовыми медалистками стали колумбийка Юри Альвеар, которая является олимпийской чемпионкой и трехкратной чемпионкой мира, и испанка Мария Бернабеу. Россиянка Алена Прокопенко в 1/8 финала проиграла Бернабеу.

У мужчин в весе до 90 кг чемпионом мира стал серб Неманья Майдов, в финале оказавшийся сильнее словенца Михаэля Жганка. Бронзовыми призерами стали грузин Ушанги Маргиани и южнокорейский дзюдоист Дон Хан Гвак. Россиянин Хусен Халмурзаев уступил Жганке в 1/8 финала.

В активе россиян на нынешнем чемпионате мира три медали. Бронзу в весовой категории до 81 кг завоевал Хасан Халмурзаев, серебро (до 66 кг) выиграл Михаил Пуляев, а Наталья Кузютина стала третьей в весе до 52 кг. Чемпионат мира завершится 3 сентября.

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